Володин: банки меняют условия пользования счетами без согласия клиентов

Жители России стали жаловаться, что кредитные организации без их согласия принимают решения об изменении условий пользования счетами и картами. О том, как себя защитить в сложившейся ситуации, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, россияне сообщают, что банки в одностороннем порядке вводят комиссию на обналичивание средств или увеличивают ту комиссию, о которой клиенты знали. Некоторые кредитные организации повышают тарифы на обслуживание и поднимают процентные ставки по кредитным продуктам.

«Гражданам приходится в судебном порядке добиваться отмены таких решений, которые приводят к дополнительным финансовым тратам. Федеральным законом четко определено: банки не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия», — напомнил Володин в своем Telegram-канале.

Начиная с марта 2025 года, в рекламе потребительских кредитов банки обязаны раскрывать все условия получения заемных средств, полноценно информировать о возможных рисках. Вся эта информация необходима людям для того, чтобы взвешенно принимать решения.

Володин порекомендовал не молчать, а сообщать о правонарушениях.

«Если столкнетесь с правонарушениями в этой части, пишите — будем реагировать», — добавил председатель Госдумы.