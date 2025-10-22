Volkswagen готовит своих сотрудников к возможной приостановке производства

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen может временно приостановить производство на своих заводах. Он уже предупредил своих сотрудников о данной мере, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Причина возможной приостановки производства заключается в дефиците чипов Nexperia. В свою очередь, нехватка устройств обусловлена спором вокруг производителя микросхем Nexperia. Он принадлежит китайскому концерну Wingtech, но ранее власти Нидерландов взяли его под контроль «под давлением США».

Пекин в ответ запретил поставки компонентов за рубеж. Из-за этого производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.

Volkswagen уже оповестил своих сотрудников о возможном временном закрытии заводов. В письме, направленном работникам, указано, что на данный момент производство продолжается, но в будущем допускается вариант, при котором оно будет приостановлено.

Также в сообщении подтверждается, что Nexperia больше не может гарантировать поставки полупроводников. Если они полностью прекратятся, Volkswagen сократит производство. Уже сейчас руководство концерна прорабатывает вопрос о сокращении рабочего дня.

Ранее сообщалось, что Volkswagen хочет приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге. Это тоже связано с дефицитом чипов Nexperia.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.