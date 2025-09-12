Военным и пожилым: кому в России стоит ждать повышения пенсии

В России со следующего месяца начнут выплачивать надбавки к пенсии людям старше 80 лет, сотрудникам силовых ведомств и военным пенсионерам, сообщает RT .

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что размер прибавки к пенсионным выплатам экс-военных и силовиков составит около 7,6%. Это превышает запланированный ранее показатель и обеспечит прибавку в среднем на несколько тысяч рублей к ежемесячному доходу, добавил он.

Для россиян, достигших возраста 80 лет, фиксированную часть пенсии удвоят. Это будет 8 907 рублей 70 копеек в месяц плюсом к базовой пенсии.

Акцент сделан также на пособиях по уходу за пенсионером. Ежемесячная компенсация за присмотр, составляющая 1 314 рублей, теперь интегрирована в пенсионные выплаты и будет поступать автоматически, без каких-либо дополнительных документов. Это обеспечит устойчивое финансовое обеспечение для домохозяйств, где член семьи, осуществляющий уход, живет совместно с пожилым человеком.