Во время бизнес-завтрака в Домодедове обсудили вопросы, интересующие инвесторов

Во время бизнес-завтрака в Домодедове инвесторы обсудили самые актуальные вопросы вместе с главой округа Евгенией Хрусталевой, представителями министерства инвестиций, промышленности и науки региона, строительного надзора и ресурсоснабжающих организаций. Предприниматели и инвесторы, участвующие во встрече, получили много полезной информации по организации бизнеса на новой территории, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

«Я сегодня хотела, как раз встречу провести по проблемным вопросам с теми предпринимателями, которые реализуют проекты. Не планируют, а уже реализуют и сталкиваются с какими-то сложностями. Это и субсидирование и вопросы, которые, безусловно, требуют обсуждения в такой непринужденной обстановке», – глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Городской округ - один из лидеров по притоку инвестиций, по строительству новых предприятий, по строительству новых комплексов, дорог и так далее. И если мы активно развиваемся, значит, у нас много и вопросов», – Александр Пашков, председатель Торгово-промышленной палаты

В решении вопросов помогает ЦУР «Бизнес». Система уже давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. Основная часть обращений отрабатывается день в день. Более сложные задачи поступают в штаб по защите бизнеса Московской области.

Гость встречи заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан отметил, что в регионе уделяется особое внимание условиям ведения бизнеса. Он рассказал о том, какую помощь министерство вместе с администрацией Домодедовского округа оказывает предпринимателям в решении сложных вопросов.

«Это и субсидии на подключение инженерной инфраструктуры, это и деньги в фонды развития промышленности, и много всего еще. Это инвест-портал, и мы специально собрали блоком очень понятно, очень наглядно меры поддержки для промышленных предприятий, для крупных предприятий отдельно», – Анатолий Мальцан.

Еще одну важную тему – выдачу разрешения на строительство объектов - поднял заместитель руководителя главного управления строительного надзора Московской области Захар Ястребков. Почти ушло в историю то время, когда сначала возводился объект, а после начиналось его узаконивание. И в этом вопросе большую роль сыграло создание межведомственной комиссии и сопровождение проектов, то есть помощь предпринимателям в прохождении пути от идеи до получения разрешения на строительство.

Во время бизнес-завтрака предприниматели задавали свои вопросы. Многие в адрес ресурсоснабжающих организаций. Ответы, пояснения, уточнения – получали тут же. И это еще один плюс подобного формата встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.