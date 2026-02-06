Во Фрязине увеличат выпуск передовых лазеров для промышленности и медицины

Компания «ВПГ Лазеруан» во Фрязине расширит производство лазерных систем для различных отраслей, в том числе медицины и промышленности, в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Компания «ВПГ Лазеруан», основанная в 1991 году Валентином Гапонцевым, является крупнейшим поставщиком лазеров на постсоветском пространстве. Предприятие располагает производственными и исследовательскими комплексами во Фрязине площадью около 55 тыс. кв. м и ежегодно выпускает более 10 тыс. лазеров для медицины, телекоммуникаций, металлургии и машиностроения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод и отметил вклад компании в создание высокотехнологичных рабочих мест. На предприятии трудятся более 1,1 тыс. сотрудников, многие из которых — местные жители. «ВПГ Лазеруан» — единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применения.

Компания активно сотрудничает с образовательными учреждениями, реализуя программу «Профессионалитет» совместно с техникумом им. С.П. Королева. На базе учебного заведения создан Центр лазерных технологий, где студенты осваивают современные компетенции в области лазерной сварки и робототехники.

Во Фрязине выпускают не только промышленные, но и медицинские лазеры для флебологии и урологии, а также разрабатывают новые смарт-системы на базе тулиевых волоконных лазеров с элементами искусственного интеллекта. В сфере связи предприятие производит DWDM-оборудование для оптоволоконных сетей, а также решения для микроэлектроники.

В 2025 году компания получила субсидии и гранты на развитие производства и создание Центра промышленной робототехники. В 2026 году планируется переоснастить ИТ-инфраструктуру и цех металлообработки, а также приобрести оборудование для выпуска импортозамещающей продукции, что позволит создать до 200 новых рабочих мест.

Продукция «ВПГ Лазеруан» включена в Реестр российской промышленной продукции и поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж, в том числе в Индию и Китай. Более половины экспорта составляют медицинские комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.