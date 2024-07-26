Во Франции назвали цену помощи украинским фермерам
Французское зерно подешевело на треть после отмены украинских пошлин на продовольствие, пишет RT со ссылкой на газету L’Humanité.
ЕС освободил Киев от таможенных сборов на пшеницу, ячмень и кукурузу и таким образом позволил вырасти экспорту украинского зерна в 17 раз — с 351 тыс. тонн до 6 млн тонн в год.
На фоне экономических послаблений французское зерно подешевело минимум до 200 евро за тонну, хотя раньше его продавали от 350 до 410 евро.
«Такие ножницы цен надолго подрывают благосостояние французских ферм и продовольственный суверенитет страны», — приводит издание слова главы объединения производителей пшеницы республики Эрика Тируена.
Покупатели в Алжире, Марокко, Египте и других африканских странах стали отказываться от французского зерна. Теперь там предпочитают более дешёвое и питательное зерно из России, сказано в публикации.
«Беда не приходит одна», — резюмирует автор статьи.