Французское зерно подешевело на треть после отмены украинских пошлин на продовольствие, пишет RT со ссылкой на газету L’Humanité.

ЕС освободил Киев от таможенных сборов на пшеницу, ячмень и кукурузу и таким образом позволил вырасти экспорту украинского зерна в 17 раз — с 351 тыс. тонн до 6 млн тонн в год.

На фоне экономических послаблений французское зерно подешевело минимум до 200 евро за тонну, хотя раньше его продавали от 350 до 410 евро.

«Такие ножницы цен надолго подрывают благосостояние французских ферм и продовольственный суверенитет страны», — приводит издание слова главы объединения производителей пшеницы республики Эрика Тируена.

Покупатели в Алжире, Марокко, Египте и других африканских странах стали отказываться от французского зерна. Теперь там предпочитают более дешёвое и питательное зерно из России, сказано в публикации.

«Беда не приходит одна», — резюмирует автор статьи.