Внутригодовые темпы роста экономики России обнулились к концу 4 квартала

Рост экономики РФ в прошлом году после всех досчетов Росстата, скорее всего, будет довольно высоким — свыше 4%. Но к концу четвертого квартала внутригодовые темпы роста все-таки обнулились, а ожидания домохозяйств — заметно снизились, сообщает «Коммерсант» .

Несмотря на то, что годовые темпы роста экономики в стране в конце прошлого года повысились (до 3,6% в ноябре), с учетом сезонности месяц к месяцу ВВП России не рос ни в октябре (плюс 0,1%), ни в ноябре (0%), отметили в Минэкономразвития. Там оценивают годовой рост на уровне 4% за 11 месяцев 2024 года.

Во втором и третьем кварталах отечественная экономика в среднем за месяц повышалась почти на 0,5%, торможение процесса очевидно.

Между тем последнее исследование Института экономики РАН «Уровень жизни населения регионов России» представляет, что быстрое увеличение доходов в 2023–2024 годах только компенсировало их отставание в 2014–2022 годах. А покупательная способность россиян по потребрасходам, измеренная в наборах потребительской корзины, составляла в 2014 году 3 корзины, а по итогам 2023 года — 2,92. При этом к уровню 2014 года данный показатель, скорее всего, вернется по итогам прошлого года.

А этот год, как показывают прогнозы домохозяйств, которые были опрошены в конце 2024 года, не предвещает улучшения материального положения.