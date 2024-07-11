Внешний долг России на 1 июля составил 306,1 млрд долларов

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Внешний долг РФ на 1 июля этого года составляет 306,1 млрд долларов. С начала года он снизился на 10,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба Банка России.

Такая динамика произошла из-за сокращения обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Речь идет об увеличении расходов на 522 млрд рублей и дефиците бюджета до 1,1% ВВП.

Внутренний госдолг страны увеличится на 43 млрд рублей, до 26,68 трлн рублей.