Власти раскритиковали «безумно дорогие» багги, поставляемые на СВО

Багги «Ерофей», которые выпускаются в Хабаровском крае и применяются на СВО, необходимо переделывать из-за их «безумной дороговизны», заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин говорил, что местные багги стоят по 3,8 млн рублей, сообщает ТАСС .

Трутнев подчеркнул, что стоимость производства багги в Хабаровском крае необходимо понижать путем локализации производственных процессов и самостоятельного выпуска деталей.

«<…> Потому что он (багги — ред.) не может стоить так дорого. Там стоит импортный японский двигатель, во-первых, это, скажем так, не сильно хорошо для продукции, собственно, имеющей оборонное назначение, а во-вторых, это безумно дорого», — заявил полпред президента России Владимира Путина.

Губернатор Демешин заявил, что сейчас каждый выпущенный в Хабаровском крае багги стоит по 3,8 млн рублей. Власти «категорически» недовольны этой ценой и хотят предложить производителю заменить дорогостоящие детали, чтобы тактические вездеходы стали дешевле.

Российская армия использует «Ерофеев» в том числе в зоне спецоперации на Украине. В 2025 году в Хабаровске, где запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги, планируют произвести около 200 вездеходов такого типа.