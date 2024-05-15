сегодня в 14:02

Власти Подмосковья заявили о важности «цифры» для упрощения трудоемких процессов

Московская область на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» представила цифровые решения, которые помогают упростить трудоемкие процессы и повысить производительность труда в сфере закупок, сообщила РИАМО министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Повышение производительности обеспечивается за счет сокращения трудозатрат. При этом цифровые решения существующей системы закупок и Портала исполнения контрактов помогают избегать нарушений.

Министр обратила внимание, что в Подмосковье создана единая экосистема, которая представляет собой интеграцию таких систем как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, Портал исполнения контрактов, что позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от ее планирования до исполнения контракта.

Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

«Цифровые решения позволяют достичь необходимых результатов», — сказала Волкова.