Власти Москвы заявили, что город обеспечивает более 20% ВВП России

Российская столица реализует крупнейшую в своей истории программу развития, что в итоге обеспечивает более 20% ВВП страны, об этом на форуме «Финополис — 2024» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Коммерсант» .

По словам Собянина, Москва обеспечивает более 20% ВВП страны благодаря вкладу, связанному с инновациями, IT-сектором и сферой услуг. Градоначальник также отметил, что на сегодняшний день Москва входит в пятерку лидеров по уровню покупательной способности населения.

Рост крупных городов, таких как российская столица, это объективная реальность, по мнению Собянина. Мэр столицы отметил, что именно в крупных городах производится 80% всех ресурсов. Производительность труда в Москве из-за высокой концентрации жителей в среднем в 2,5 раза выше, чем по всей стране.

В настоящее время власти Москвы реализуют 90 крупных проектов в сфере цифровых технологий. Собянин рассказал, что в России есть уже 15 городов, население которых превышает миллион человек, а это значит, что города развиваются и их должно становиться все больше.

Собянин считает, что власти должны сделать все, чтобы люди хотели в них остаться, чтобы инвестировали в их развитие и обустраивали свою жизнь.