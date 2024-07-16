Власти Москвы сообщили о росте закупок на портале поставщиков за полгода

На столичном портале поставщиков за полгода провели более 310 тыс. покупок, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Портал поставщиков — многофункциональная платформа, где госзаказчики с помощью закупок малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары, работы и услуги.

На портале работают больше 57 тыс. заказчиков из 40 регионов РФ, а свою продукцию предлагают свыше 330 тыс. поставщиков со всей страны. Электронный каталог включает в себя более 2,8 млн наименований.

Кроме столичных заказчиков, на ресурсе чаще всего закупаются представители Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

За первые 6 месяцев 2024 года на портале провели свыше 310 тыс. закупок, что больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Объем закупок составил свыше 55 млрд руб. Это больше на 30% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, когда объем составлял 42,4 млрд руб.

В 2024 году чаще всего приобретали бытовую технику, медицинскую продукцию, продукты питания, строительные товары.