Власти Москвы сфокусируют внимание на развитии высокотехнологичных предприятий

сегодня в 12:56

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2025 году столица направит из городского бюджета 23,9 млрд рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов, все внимание будет сконцентрировано на развитии высокотехнологичных предприятий.

Срок действия программы льготного кредитования планируют продлить. Оформить льготный займ на инвестиционные цели можно будет под залог интеллектуальной собственности. Для создания инфраструктуры, которую смогут использовать новые производства, в 2025 году планируют направить 60,7 млрд рублей.

«Среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, — комплекс зданий Национального космического центра», — сообщил Собянин в личном Telegram-канале.

Градоначальник также подчеркнул, что Москва продолжит заключать офсетные контракты, благодаря которым в городе локализуются важные производства, а бизнес гарантированно получает заказы.