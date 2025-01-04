Российские производители успешно обеспечивают москвичей основными категориями продуктов питания, их доля в общем объеме поставок постоянно растет. Для круглогодичного снабжения города свежими продуктами создается современная система оптовой торговли и развивается сеть разноформатных магазинов. Об этом в своем блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

Москва также активно развивает сеть продовольственных рынков, включая специальные площадки для торговли рыбой. Столица получает продукты из 78 российских регионов, а также тесно сотрудничает с белорусскими поставщиками как ключевыми партнерами.

Городские власти уделяют особое внимание продовольственной безопасности мегаполиса. Среди приоритетных направлений — поддержка производителей и предпринимателей, модернизация логистических центров, а также организация сезонных ярмарок для удобства жителей.

В российской столице активно развивается пищевая индустрия, где трудятся 65 тысяч специалистов на 320 производственных объектах. Город выступает значимым игроком в продовольственном секторе страны, регулярно организуя гастрономические события, которые собирают производителей со всей России и местных жителей.

Благодаря городской программе финансовой поддержки один из производителей получил возможность построить новое консервное производство. Инвестиционный кредит в размере трех миллиардов рублей позволит не только установить современное оборудование, но и создать 400 новых вакансий для горожан.

Столичные власти продолжают оказывать существенную поддержку бизнесу через различные механизмы льготного кредитования, что способствует расширению производственного сектора города.