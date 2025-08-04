Власти Крыма смогли предотвратить нашествие саранчи

Кратюк рассказал, что, невзирая на обнаружение единичных особей этого вредоносного насекомого, ситуацию удалось взять под контроль на ранней стадии развития угрозы.

Как отметил министр, быстрое реагирование аграрных компаний и результативная деятельность Россельхозцентра обеспечили своевременное обнаружение опасности и принятие соответствующих мер. Благодаря предотвращению роста популяции вредителей, крымские эксперты смогли избежать масштабного поражения полей, имевшего место несколько лет назад.

Несмотря на успешное предотвращение катастрофы, Кратюк акцентировал внимание на важности непрерывного мониторинга обстановки и поддержания высокой степени готовности, так как этот вид насекомых представляет собой серьезную опасность и обладает способностью к стремительному распространению, нанося значительный урон аграрному сектору.