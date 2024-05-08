сегодня в 13:57

Власти и профсоюзы обсудят освобождение от НДФЛ малоимущих россиян

Российские власти, профсоюзы и работодатели затронут вопрос о возможности освобождения малоимущих граждан от налога на НДФЛ, сообщает РБК .

Такое соглашение было подписано 25 апреля 2024 года. Документ будет действовать в период с 2024 по 2026 годы.

В ближайшие три года в России планируют проводить политику, направленную на устранение социального и экономического неравенства.

В соглашении декларируется план мотивировать организации на долгосрочное инвестиционное развитие, внедрение высокотехнологичных рабочих мест, сокращение серого рынка труда.

Появится возможность освободить от налога малоимущих граждан. Соглашение уже подписано сторонами.