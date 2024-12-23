Владимир Жук: Развитие Подмосковья невозможно без крепкой экономики

По словам регионального парламентария, губернатор Андрей Воробьев в обращении «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» четко обозначил образ будущего для Московской области. Это комфортное и современное Подмосковье, где каждому жителю доступны школы, современная медицина, удобный транспорт. Уже в следующем году в области откроют 14 школ, а новые детские сады, построенные в этом году, подарили более 3000 мест для дошколят. Продолжается работа по строительству поликлиник и привлечению медиков (так, в 2025 году в медучреждения Подмосковья привлекут порядка 200 ординаторов второго года обучения в качестве врачей-стажеров), с 1 января зарплаты педагогов будут проиндексированы, а молодые учителя и воспитатели получат прибавку в 20%, молодые семьи, которые решатся на рождение третьего и последующих детей, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты — по 300 тысяч рублей.

«Но, как сказал Андрей Воробьев, „цифры — вещь упрямая“. За каждым проектом, достижением и программой стоит крепкая экономика. Сегодня доходы региона выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, что позволяет реализовывать наши планы и проекты. В 2025 году в Подмосковье откроются пять новых индустриальных парков, и глобальная цель — создать такие площадки для бизнеса в каждом округе. В Подмосковье создан ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса, на который приходится четверть экономики региона», — сказал Владимир Жук.

По оценке депутата, образ будущего, представленный губернатором в обращении, — это четкий план, подкрепленный конкретными действиями.

«Развитие, укрепление и рост — это цели, которых мы достигаем вместе, на всех уровнях и ветвях власти, шаг за шагом строя Подмосковье, где каждому комфортно жить, работать и растить детей», — подытожил Жук.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.