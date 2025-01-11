Согласно готовящемуся докладу Европейской комиссии, который станет достоянием общественности на следующей неделе, деловая среда в странах ЕС становится все менее привлекательной для предпринимателей. Информацию об этом распространило DPA, пишет ТАСС .

Главными факторами, отпугивающими бизнес от европейского рынка, стали запутанная система административного регулирования и непомерно высокие тарифы в энергетическом секторе. Эти обстоятельства существенно подрывают способность экономики ЕС конкурировать на мировой арене.

В своем отчете еврочиновники признают серьезность ситуации, отмечая, что регион теряет свои позиции как привлекательное место для корпоративного присутствия. Это может иметь далеко идущие последствия для экономического развития Евросоюза.

ЕС существенно отстает от США по многим экономическим показателям. Американский рынок демонстрирует значительные преимущества в энергетическом секторе — электроэнергия там обходится в 2-3 раза дешевле, чем в Европе.

Технологический сектор ЕС также испытывает серьезные трудности. Из 50 ведущих технологических гигантов только 4 компании имеют европейское происхождение. Более того, статистика показывает тревожную тенденцию: за 13 лет (2008-2021 годы) около 30% успешных европейских стартапов-миллиардеров предпочли перенести свои штаб-квартиры в другие страны, преимущественно в США.

Ситуацию усугубляют кадровый дефицит и излишняя бюрократизация, которые тормозят развитие европейского бизнеса. Эти факторы, наряду с более низкой производительностью труда по сравнению с США, создают серьезные препятствия для повышения конкурентоспособности экономики ЕС.

Эксперт по экономике от ХСС Маркус Фербер предупредил об угрозе снижения уровня жизни в Европе. По информации агентства DPA, он подчеркнул критическую важность вопроса конкурентоспособности для будущей деятельности Европейской комиссии. Представитель Христианско-социального союза Германии настаивает на том, что этот аспект должен стать приоритетным в работе европейских властей.