Владелец «Рижского бальзама» потерял из-за национализации 10 млн евро

Люксембургская Amber Beverage Group Holding, которая принадлежит Юрию Шефлеру* (он и некоторые его компании признаны экстремистским объединением), опубликовала данные о потерях из-за национализации тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис». Упущенная выгода составляет 10,1 млн евро, сообщает РБК .

После национализации тамбовского завода чистые активы Amber Talvis и инвестиции Amber Beverage Group Holding оцениваются как обесцененные и деконсолидированные.

Amber Beverage Group Holding производит и распространяет виски, водку, текилу, вино — порядка 1400 алкогольных брендов, в том числе Riga Black Balsam, водку Moskovskaya. Выручка группы по итогам 9 месяцев текущего года снизилась до 273,4 млн евро с 335,1 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Убыток от текущей деятельности составляет 7,1 млн евро.

Тамбовский завод «Амбер Талвис» принадлежал Amber Beverage Group Holdings на 72,9%, «Росспиртпрому» — на 25,5%, оставшаяся доля — у физических лиц. Спиртзавод производит этиловый спирт сортов «люкс» и «альфа». Ранее его поставляли компании «Амбер Латвияс Балзамс», выпускавшей рижский бальзам, водку Moskovskaya и Stoli.

Летом этого года Генпрокуратура обратилась в Тамбовский суд, чтобы передать «Амбер Талвис» и АО «СПИ-РВВК» с «дочкой» ООО «РВВК» (еще один актив Шефлера*) в собственность государства. Причина — деятельность противоправного объединения, в основе которого лежали интересы антироссийского характера.

* Шефлер и некоторые его компании признаны экстремистским объединением.