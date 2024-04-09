Владелец французской L`Occitane близок к выкупу всех акций компании

Миллиардер, председатель правления и крупнейший акционер французского производителя косметики L`Occitane Рейнольд Гейгер уже близок к сделке по полному выкупу компании, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет Bloomberg, Гейгер заявил о планах сделать компанию частной в августе 2023 года. Он хотел выкупить все ее акции по цене 35 гонконгских долларов за каждую.

Сейчас источники агентства передают, что бизнесмен готов за каждую акцию около 31 гонконгского доллара. Купить ценные бумаги Гейгер планирует с помощью инвестфонда Blackstone.

Торговлю акциями L`Occitane на Гонконгской бирже во вторник приостановили из-за грядущего объявления о потенциальном выкупе компании.

По данным Bloomberg, переговоры находятся на продвинутой стадии, но при этом стороны не достигли соглашения, еще есть того, что они могут затянуться или прерваться.