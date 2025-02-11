Вклад занял 1-ое место в рейтинге сберегательных продуктов 2025 года

Назван сберегательный продукт с максимальной доходностью в 2025 году

Банковский вклад в очередной раз доказал свою состоятельность и то, что он является флагманом рынка сбережений. Чистая доходность по депозиту стала максимальной в рейтинге сберегательных продуктов 2025 года, который представил эксперт финансового рынка Артем Ганичев. Рейтинг в партнерстве с Национальным банковским журналом публикуется с 2021 года.

Презентация рейтинга состоялась в рамках пресс-завтрака «Инвестор на распутье: куда вкладывать деньги частным лицам в 2025 году», который прошел 11 февраля в Ассоциации российских банков.

Первое место занял вклад, получив 43,5 балла, второе — биржевые паевые инвестиционные фонды — 34,6 балла.

Новый участник рейтинга — это народные облигации, которые не торгуются на рынке, а реализуются через финансовые маркетплейсы. Это инструмент, который обладает чертами сберегательного инструмента и многие регионы используют его для привлечения денежных средств. Он занял 3-е место (34,5 балла).

Накопительное страхование жизни заняло четвертое место (34,2 балла). Однако по этому продукту существует правовая коллизия, отметил Ганичев.

«Когда человек приходит на рынок и приобретает страховой полис, у него нет цели извлечения прибыли. Например, когда он приобретает КАСКО, ОСАГО, полис путешественника, он страхуется от ущерба. При приобретении полиса накопительного страхования жизни главная цель клиента — заработать. В силу этого существует правовая коллизия данного продукта на страховом рынке», — рассказал финансовый эксперт.

По его мнению, необходима выработка четкого понимания, какой продукт нужно считать сберегательным и в зависимости от этого ввести специальную маркировку сберегательных финансовых продуктов.

«Клиенту самостоятельно не разобраться в нюансах каждого финансового продукта (куда можно инвестировать денежные средства), которых сейчас больше 20 видов. Такая маркировка будет означать, что продукт низкорисковый сберегательный и туда можно размещать деньги. Это поможет снизить уровень мисселинга и повысить доверие к финансовому рынку», — резюмировал Ганичев.