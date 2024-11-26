Вице-президент ТПП России рассказал о сотрудничестве с Казахстаном

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, в интервью открытой студии «ФедералПресс» в рамках форума «Россия — Казахстан» в Уфе отметил, что страна нашла способы адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и успешно замещает импорт товаров, запрещенных к ввозу, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы не играем ни в какие игры, которые связаны с параллельным импортом. Нам, честно сказать, это уже не нужно», — отметил он.

Падалко подчеркнул, что у России есть «очень большие возможности» для работы на рынках третьих стран, чему содействует участие в таких объединениях, как ШОС, БРИКС, и ЕАЭС.

Как пример он привел сотрудничество с Казахстаном, указав, что в стране действуют 26 тысяч предприятий с российским капиталом, из которых треть составляют совместные предприятия. Эти компании производят товары, которые реализуются как на рынках обеих стран, так и в других государствах.

Также Россия, Казахстан и Беларусь совместно развивают проект в сфере сельскохозяйственного машиностроения, используя субсидированную нулевую процентную ставку по кредитам, что предусмотрено условиями ЕАЭС.

При этом, по словам Падалко, остаются и проблемы в сотрудничестве, особенно в области транспорта, логистики и платежей, включая высокие тарифы и задержки в поставках.

В целом Владимир Падалко позитивно оценил динамику товарооборота между Россией и Казахстаном, который на протяжении последних трех лет стабильно составляет около 28-30 миллиардов долларов ежегодно.