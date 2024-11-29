Вице-президент ТПП РФ заявила, что часть теневого рынка формируют маркетплейсы

Осенью 2023 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела крупное исследование в рамках инициативы «Бизнес-барометр страны», посвященное анализу теневой экономики. В анкетировании участвовали свыше 20 тысяч представителей предпринимательства из различных областей России, сообщает АБН24 .

«Есть данные, согласно которым структуру теневого рынка РФ формируют торговые рынки и ярмарки (22,3%), интернет-магазины (37,3%), розница (40,4%)», — отметила Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ.

Исследование показало, что свыше половины участников опроса имели опыт взаимодействия с нелегальными бизнес-структурами. Эти данные свидетельствуют о том, что нелегальный сектор оказывает значительное влияние на экономику, подчеркивая актуальность разработки эффективных мер для его уменьшения.

Кроме того, 40% опрошенных считают, что доля теневой экономики составляет около 10% от общего объема экономики их региона, 36% видят ее как 25%, еще 17% уверены в том, что теневой рынок составляет менее половины экономики, в то время как 7% полагают, что его доля превышает 50%, уточнила Дыбова.

По ее мнению, для борьбы с контрафактом необходимо единство государства и бизнеса, которые должны совместно создать систему профилактических мер. Это станет основным шагом к снижению теневой экономики и увеличению поступлений в государственный бюджет.