Вице-президент ТПП РФ: «Покупай российское» должен стать национальным трендом

«Производители, которые создают качественную продукцию, заслуживают признания и поддержки со стороны государства и потребителей. Региональные бренды должны стать символами надежности и высоких стандартов», — отметила она.

По ее словам, не каждой компании-производителю необходимо стремиться к дистрибуции через крупные розничные сети. В качестве альтернативного решения можно рассмотреть запуск собственных авторских проектов, открытие специализированных магазинов или разработку новых форматов торговли.

Ключевым фактором успеха является акцент на высоком качестве продукции, которое станет главным конкурентным преимуществом. Особенно важно поддерживать семейные фермерские хозяйства, где личная репутация и имя владельца служат гарантией качества. Именно такие предприятия способны стимулировать рост региональной экономики, подчеркнула Дыбова.

Она также обратила внимание на то, что серьезную опасность для качественного отечественного производства представляет распространение контрафактной продукции. Это влечет за собой не только убытки для бизнеса, но и подрыв доверия потребителей, а также наносит ощутимый ущерб бюджету страны на всех уровнях.

Необходимо сделать борьбу с контрафактом приоритетной задачей для государства и предпринимательского сообщества, убеждена вице-президент ТПП РФ. Поддержка местных производителей, выпускающих качественную продукцию, с помощью законодательных инициатив и программ лояльности поможет укрепить позиции российских производителей на рынке, заключила Дыбова.