Вице-президент АЭИ рассказал, что мешает развитию международной торговли

Эксперт: малый бизнес пока ограничен в возможностях для выхода на внешние рынки

На форуме «Международный день торговли — 2025», который прошел в Москве и собрал более тысячи представителей бизнеса, власти, логистики, финансов и образования из разных регионов России, обсуждали ключевые вызовы для внешнеэкономической деятельности страны. В центре внимания оказались вопросы взаимодействия государства и бизнеса, поддержки экспортеров и импортеров, новых логистических маршрутов, международных расчетов и выхода на новые рынки, рассказал РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.

Существует ряд серьезных проблем, мешающих развитию международной торговли, отмечает эксперт. Среди них — высокие таможенные пошлины и бюрократические барьеры, которые увеличивают издержки и замедляют доставку грузов. Недостаточное финансирование ограничивает возможности малого и среднего бизнеса для выхода на внешние рынки. Большие трудности вызывает сертификация продукции и соответствие международным стандартам, что снижает конкурентоспособность российских товаров.

Кроме того, существенное влияние оказывают геополитическое давление и санкции, которые сокращают сотрудничество с рядом стран и вынуждают искать новые рынки. Дополнительной проблемой остается нехватка квалифицированных специалистов в сфере маркетинга, логистики и права, перечисляет эксперт.

«Вместе с тем участники форума подчеркнули значимость усилий правительства России по поддержке внешнеэкономической деятельности, снижению административной нагрузки и предоставлению бизнесу различных мер поддержки», — отмечает Леер.

По его словам, Ассоциация экспортеров и импортеров вместе с предпринимательским сообществом активно взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами, чтобы совместно искать решения возникающих задач.