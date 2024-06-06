Вице-премьер РФ Новак: доходы от энергетики составили в 2023 году 25% от ВВП

В 2023 году доходы от энергетики в России составили 25% от ВВП. Топливно-энергетический комплекс обеспечил потребности российской экономики в полном объеме, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что Россия за последние два года перенаправила около 80% своего экспорта энергоносителей на рынки дружественных стран.

«Несмотря на санкции, топливно-энергетический комплекс России не только показал свою устойчивость и динамичное развитие, но и обеспечил потребности российской экономики в полном объеме. Это видно по производственным показателям, объемам экспорта, по работе, проведенной по диверсификации поставок», — сказал Новак.

Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге 5 июня. Он продлится по 8 июня 2024 года.