Вице-премьер РФ Чернышенко: труд учителей по-новому будут оплачивать с 2027 года

К 2027 году российские образовательные учреждения перейдут на обновленную систему оплаты труда для учителей и преподавателей. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время выступления в Госдуме, пишет ТАСС .

По словам вице-премьера, этот шаг предпринимается по инициативе президента Владимира Путина для выравнивания существующих зарплатных дисбалансов в отрасли.

Разработкой новой системы вознаграждения занимается целый ряд профильных ведомств, включая министерства труда, здравоохранения, просвещения и науки. Перед полномасштабным внедрением системы в 2027 году планируется провести пилотные проекты, результаты которых будут проанализированы и учтены при окончательном утверждении новой модели оплаты труда в 2026 году.

В 2025 году стартует экспериментальный проект по внедрению новой системы оплаты труда для работников бюджетной сферы. Как рассказал министр труда Антон Котяков, программа охватит несколько ключевых направлений: медицину, образовательные учреждения всех уровней (от детских садов до вузов), социальное обслуживание и культурный сектор. Для тестирования каждого направления выберут по три субъекта РФ.

Что касается образовательной сферы, заместитель министра просвещения Ирина Шварцман уже назвала первых участников проекта — это Владимирская область, Сахалин и Удмуртская Республика. По информации вице-премьера Чернышенко, в 2025 году зарплаты в данном секторе уже показали положительную динамику — согласно данным Росстата, они выросли на 12% по сравнению с показателями 2022 года.