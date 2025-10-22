Вице-премьер Мантуров посетил производство лазерной техники

В ходе визита на предприятия подмосковного Фрязино первый вице-премьер Денис Мантуров посетил производство компании «ВПГ Лазеруан». Предприятие является крупнейшим в России и Восточной Европе разработчиком и производителем лазерной техники. Более 50 продуктов компании внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «ВПГ Лазеруан» более 30 лет разрабатывает и производит лазерную и волоконную технику в Подмосковье, на территории наукограда Фрязино. За это время предприятие стало лидером лазерной индустрии. На данный момент в портфеле предприятия более 600 видов продукции, а мощность производства позволяет выпускать более 10 тысяч лазеров ежегодно. На предприятии трудоустроено более 1 100 человек», — рассказала в ходе мероприятия заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания создает высокоэффективные волоконные лазеры, индустриальные лазерные комплексы, ручные аппараты для лазерной сварки и очистки, медицинские лазерные системы, телеком оборудование DWDM.

Так, «ВПГ Лазеруан» разработал роботизированный комплекс для лазерной сварки. Это уникальная разработка, которая помогает предприятиям значительно повысить производительность процессов лазерной сварки. За счет многофункциональности и гибкости программного обеспечения, комплекс обеспечивает универсальность в решении производственных задач.

Разработка отличается простотой в настройках и дальнейшей эксплуатации. Если ранее для лазерной сварки на подобном оборудовании, как правило, требовался опытный специалист с высоким уровнем инженерной квалификации, то на оборудовании «ВПГ Лазеруан» могут работать как начинающие специалисты, так и выпускники колледжей. Роботизированный комплекс внесен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.