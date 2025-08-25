Вице-премьер Хуснуллин утвердил изменения поддержки транспортного строительства

Ее утвердил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Реализация принятых в РФ мер поддержки будет проходить в 2025–2026 годах. В план включили 15 пунктов.

Например, для поддержки инфраструктурных подрядчиков в стране хотят проработать вопрос о возможной компенсации затрат на оплату процентов за пользование займами для досрочного исполнения контракта. Еще рассмотрят вариант предоставления субсидий из федбюджета и банкам, которые выдали строителям кредиты по льготной ставке.

Было предложено утвердить типовые условия контрактов, касающиеся выполнения проектных и изыскательских работ, проведения стройконтроля. Возможно, уменьшится размер обеспечения гарантийных обязательств по договору по мере их истечения на отдельные виды работ.

В документе отмечено, что еще понизить нагрузку на фирмы, занимающиеся строительством дорог, может помочь обновление норм сметной прибыли.

Ранее летом Национальная ассоциация инфраструктуры компаний (НАИК) предупредила, что около 50% системообразующих фирм сферы инфраструктурного строительства находится на грани банкротства, а еще 35% — в группе высокого риска.

Как считает советник по развитию проектов по государственно-частному партнерству ГК «Нацпроектстрой» Владимир Монастырев, реализация принятого властями плана мероприятий поможет приблизить сметную стоимость строительства различных объектов к реальным условиям на отечественном рынке, в том числе при актуализации показателей оплаты труда, накладных расходов и сметной прибыли.

А гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу отметил, что утверждение дорожной карты — это важный и своевременный шаг, который направлен на обеспечение устойчивого развития стройотрасли.