Ветераны СВО посетили завод «Артпласт» в Серпухове

сегодня в 17:07

Ветераны СВО 11 марта посетили предприятие «Артпласт» в Серпухове в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам показали производственные цеха и предложили варианты трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия прошла на базе одного из крупнейших предприятий округа — АО «Артпласт», где работают около 700 человек. Завод выпускает упаковку и одноразовую посуду и активно развивает импортозамещение.

Директор производства Игорь Харьков провел группу по цехам. Ветеранам продемонстрировали работу экструзионных линий, печатных машин, ламинаторов и отрезного оборудования. Участники увидели весь цикл создания продукции — от переработки сырья до выпуска готовой упаковки.

Во время встречи представители предприятия пообщались с гостями и обсудили возможности трудоустройства. В связи с расширением мощностей на заводе открыто 20 вакансий.

Программа «Промышленный туризм» реализуется при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с ассоциацией ветеранов СВО. Она помогает участникам спецоперации познакомиться с ведущими предприятиями региона и выбрать направление для профессионального развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.