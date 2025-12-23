Ветераны СВО посетили предприятие «Архбум-Упак» в Коломне в рамках промышленного туризма

Ветераны специальной военной операции и их семьи в декабре побывали на экскурсии на предприятии «Архбум-Упак» в городском округе Коломна, где ознакомились с производством и условиями труда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В декабре ветераны специальной военной операции и их близкие вместе с представителями фонда «Защитники отечества», местных отделений комитета семей воинов Отечества и ассоциации ветеранов СВО Подмосковья посетили предприятие «Архбум-Упак» в микрорайоне Щурово городского округа Коломна.

В ходе экскурсии участники ознакомились с производственным процессом, получили информацию о вакансиях и условиях труда. Предприятие выпускает около 20 миллионов биоразлагаемых упаковочных пакетов в месяц. Производственные линии работают круглосуточно, а продукцию используют известные производители одежды, спортивной обуви, популярные маркеты, аптечные сети и рестораны быстрого питания.

Экскурсии для ветеранов СВО проходят в регионе в рамках программы «Промышленный туризм» по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Мероприятия позволяют участникам познакомиться с современными технологиями и рассмотреть возможности трудоустройства в промышленной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.