Ветераны СВО побывали на заводе «ТПФ «Конструкция» в Ленинском

В Ленинском округе для ветеранов специальной военной операции сотрудники предприятия «ТПФ «Конструкция» провели экскурсию в рамках программы «Промышленный туризм». В рамках презентации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, включая цех обработки и подразделение, специализирующееся на строительных работах. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Отношение будет особое. Они помогали нам, поэтому и мы не останемся в стороне. Поскольку у нас ходовое направление мы сможем научить как изготавливать материал, так и устанавливать», – сообщил начальник цеха «ТПФ «Конструкция» Алексей Тарасов.

На предприятии используется современное оборудование, обеспечивающее высокий уровень автоматизации и качества продукции. Проводятся программы профессиональной подготовки сотрудников, охватывающие все аспекты работы с используемыми станками и технологиями. Предприятие компенсирует расходы на проживание для сотрудников. Уровень заработной платы соответствует средним показателям по рынку.

«Данная программа является весьма полезной, поскольку не всегда имеется возможность получить исчерпывающую информацию о предприятиях. Она предоставляет наглядную демонстрацию производственного процесса и свободных вакансий. У нас есть какой-то шанс попасть в социум если мы от него отходим, то замыкаемся», – отметил бывший участник специальной военной операции Дмитрий Пабошин.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.