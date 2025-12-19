Ветераны СВО побывали на предприятии «НТЦ Курс» в Раменском

В подмосковном Раменском состоялась экскурсия на предприятие «НТЦ Курс» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали ветераны специальной военной операции. Гости ознакомились с производственными цехами, конструкторским бюро, испытательными стендами и другими отделами, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На предприятии «НТЦ Курс» с 30-летней историей создают передовые инженерные решения в сфере водоснабжения, вакуумных технологий и автоматизированного управления.

Экскурсия для представителей ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа стала частью системной работы по социальной адаптации участников СВО, проводимой в Раменском округе.

«Эта экскурсия позволила нам увидеть современное промышленное производство, узнать о технологических процессах и инновациях, обсудить возможные варианты профессиональной реализации и переобучения ветеранов СВО. Считаю, что такие встречи – важный шаг к интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и раскрытию их потенциала в новых профессиональных сферах», – отметил руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.