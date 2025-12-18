Ветераны СВО побывали на экскурсии по производству полимерных добавок в Серпухове

В подмосковном Серпухове состоялась экскурсия на производственную площадку ООО «Никатор» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали ветераны специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Никатор» с 2014 года специализируется на выпуске добавок для полимеров, которые придают цвет и особые свойства пластиковым изделиям. На предприятии трудятся 150 человек.

Главная цель таких встреч — помочь вернувшимся с фронта героям найти свое место в мирной жизни, получить новую профессию или работу. Поэтому в ходе визита гости узнали о возможностях трудоустройства на «Никаторе».

В Серпухове планируются новые выезды на предприятия, включая Лифтостроительный завод.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.