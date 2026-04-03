Ветераны СВО из Подмосковья защитили бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес»

Порядка 30 ветеранов спецоперации из Московской и Ростовской областей представили и защитили свои бизнес-проекты по итогам федеральной программы «СВОй бизнес». Участники прошли обучение основам предпринимательства и подготовили проекты для запуска собственного дела, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Среди представленных инициатив — строительная компания, инженерный центр, вендинговая цифровая типография, мебельное производство, автомойка, детейлинг-студия, тепличное хозяйство, швейное производство адаптивной одежды, магазин фермерских продуктов, агентство недвижимости, производство средств реабилитации и центр кибербезопасности.

Программа «СВОй бизнес», которую реализуют «Единая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП при поддержке региональных правительств, помогает ветеранам спецоперации и их семьям адаптироваться к гражданской жизни и начать или возобновить предпринимательскую деятельность. Участники прошли интенсивный курс по основам бизнеса, посетили предприятия малого и среднего предпринимательства и проработали проекты с наставниками.

«Содействие ветеранам специальной военной операции в реинтеграции в гражданскую жизнь и приобретении компетенций, необходимых для развития собственного бизнеса, — основная цель нашей программы. Участники разработали и защитили проекты, а после завершения обучения мы продолжим сопровождать их до устойчивой работы предприятий», — отметила Альфия Когогина.

В рамках обучения состоялись бизнес-визиты на предприятия Подмосковья и Ростовской области. В Королеве и Мытищах участники посетили компанию по созданию автоматических установок газового пожаротушения и центр восстановительной медицины. В Ростовской области — завод по производству алюминиевых лодок и моторных катамаранов, мультибрендовый автосервис и инклюзивное кафе.

«Проекты в Московской и Ростовской областях показали, что предпринимательство для ветеранов — это возможность изменить жизнь к лучшему. Мы будем сопровождать участников для успешного старта и развития их дела», — подчеркнула Юлия Ждан.

Программа стартовала в 2025 году и уже объединила более 930 ветеранов и членов их семей из 44 регионов России. Подать заявку можно через сервис на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.