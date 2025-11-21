Ветераны СВО и их семьи посетили предприятие в Мытищах

Очередную экскурсию для участников специальной военной операции и членов их семей в рамках программы «Промышленный туризм» провели на предприятии «Гагарин Урал завод» в г. Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Это предприятие сегодня – лидер по производству отечественной автомобильной акустики и портативных колонок. Ежегодно здесь выпускается более 2,5 млн единиц продукции. В прошлом году 12 апреля компания запустила пилотную сборку портативных колонок под брендом «Гагарин» с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.

Заказчиками продукции предприятия уже стали ведущие автомобильные заводы страны: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ и другие крупные компании.

Гостям экскурсии рассказали об истории создания компании, ее ключевых достижениях и успехах, а также о работе на предприятии, условиях труда, обучении сотрудников и возможности трудоустройства.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.