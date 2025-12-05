Ветераны спецоперации из Балашихи посетили Фряновский керамический завод

Участники Ассоциации ветеранов СВО и члены их семей посетили Фряновский керамический завод в рамках программы «Промышленный туризм». Завод специализируется на производстве керамической плитки и предлагает широкий ассортимент продукции, включая как стандартные, так и дизайнерские решения. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе визита ветеранам рассказали о процессе производства плитки: от выбора сырья до окончательной обработки и упаковки готовой продукции. Экскурсия позволила участникам увидеть современные технологии, применяемые на заводе, а также оценить качество выпускаемой продукции.

Также в рамках встречи обсудили возможности сотрудничества и участия в социальных проектах, направленных на поддержку ветеранов и их семей.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.