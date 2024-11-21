Вести взаиморасчеты между Россией и Китаем все сложнее

По вопросам взаиморасчетов между РФ и КНР ситуация ухудшается. Даже платежи в юанях через агентские схемы сталкиваются с проблемами, сообщил РИАМО председатель комитета по международной логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгений Никифоров.

Такая ситуация связана с жестким контролем за движением денег, особенно с учетом российского следа в операциях, говорит он.

«Китай пытается балансировать между своей политической позицией и экономической необходимостью поддерживать торговые отношения с Россией, но вопросы комплаенса с западными странами усложняют ситуацию», — отмечает эксперт.

Также российские импортеры сталкиваются с традиционными логистическими проблемами, такими как износ инфраструктуры, перегрузка погранпереходов, железнодорожных станций и портов, что часто приводит к задержкам.

«В этом году, например, РЖД установила антирекорд, когда более 600 поездов были задержаны на внутренних станциях, что вызвало порчу груза. Также возникают трудности с документооборотом, особенно с учетом санкций, что вынуждает искать обходные решения, такие как зеркальные контракты. Все это влияет на сроки доставки и стоимость, которая увеличивается из-за комиссий, транспортных расходов и использования альтернативных маршрутов», — прокомментировал Никифоров.