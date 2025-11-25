«Вероятность мала»: эксперт оценил возможность ограничения продаж iPhone в РФ

Председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер заявил, что Apple вряд ли сможет уменьшить продажи iPhone в России. Могут быть лишь временные затруднения, например, в новогодние праздники или на 8 Марта, сообщает NEWS.ru .

«В остальные дни спрос есть, он просто спокойный, его можно доступно обеспечить. Российские продавцы закупают iPhone в странах с наиболее выгодной ценой по соотношению валют. В зависимости от периода и рыночной ситуации страны-поставщики меняются», — сказал эксперт.

По его словам, в спорных ситуациях Apple следует применять санкции не только к Индии, но и к другим государствам, вроде ОАЭ, Китая и Южной Кореи. Существует множество альтернативных каналов поставки iPhone.

Неясно, кто будет контролировать, какие именно телефоны продавались в России. У головного офиса Apple должна быть четкая идентификация каждого iPhone для возможности блокировки. Однако из-за сложности такой проверки маловероятно, что кто-то будет ей серьезно заниматься. Следовательно, пути поставок будут перенастроены подобно тому, как это происходило и до введения санкций.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.