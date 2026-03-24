Вера Ганзя заявила, что ФНС расширит контроль переводов физлиц

Экс-депутат предупредила о проверках переводов для физлиц и росте цен

Экс-депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала инициативу Минфина о передаче Банком России данных о переводах граждан в ФНС и заявила о возможных проверках и росте цен, сообщает Om1 Новосибирск .

Минфин предложил обязать Банк России передавать в Федеральную налоговую службу сведения о переводах между физлицами при признаках систематического дохода. РБК сообщил, что правительственная комиссия одобрила два соответствующих законопроекта.

Сейчас налоговые органы могут запрашивать банковские выписки только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Безвозмездные переводы налогом не облагаются, однако власти считают, что под их видом могут скрываться расчеты по сделкам.

«ФНС получит расширенный доступ к информации о переводах между физлицами. Суть закона — обмен информацией между ФНС и центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет», — прокомментировала Вера Ганзя.

Она также напомнила о готовящемся законопроекте о незарегистрированном майнинге криптовалюты: за нарушение предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей, до 5 лет лишения свободы и конфискация криптовалюты.

«ЦБ и ФНС подсчитали, что разрыв между объемом безнала и выручкой по чекам, составила 4,5 трл рублей. За сокрытие таких доходов кратно увеличат штраф и перекроют кислород, например выгонят из арендованных торговых помещений. Это называется — меры по обелению экономики», — добавила она.

По мнению Ганзи, новые нормы усложнят переводы крупных сумм, а дополнительные налоги бизнес может компенсировать ростом цен.

