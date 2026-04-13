Венгерская валюта форинт взлетела после выборов

Венгерская валюта форинт 13 апреля выросла на 1,21%. Его курс увеличился до 364,1 по отношению к евро, сообщает РБК .

В последний раз подобный показатель у форинта был 28 февраля 2022 года. Тогда за один евро давали 360,2 венгерских денежных единицы.

Форинт подорожал, поскольку инвесторы надеются на импульс для экономики государства после прошедших выборов. Еще нацвалюта Венгрии выросла по отношению к американскому доллару. Курс снизился на 2,75% до 311,3 форинтов.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Явка составила 77,8%. Выиграла партия «Тиса» с кандидатом в премьер-министры Петером Мадьяром. Она получит 138 мест в парламенте. Партия Виктора Орбана «Фидес» завоевала 55 мандатов.

