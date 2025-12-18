сегодня в 14:52

Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и других лиц в России

Великобритания ввела санкции против 24 компаний и физических лиц. В него входит «Татнефть» и иные компании, сообщает РИА Новости .

Под санкции попали пять физических лиц. Также ограничения ввели в отношении 19 организаций.

Санкции затронули граждан РФ, Пакистана, Азербайджана и Узбекистана. Ограничения коснулись фирм из Киргизии, ОАЭ и Узбекистана.

Среди организаций санкции затронули «Татнефть», «Русснефть». Также их ввели против «ННК-Ойл» и «Руснефтегаза».

