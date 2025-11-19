Великобритания ввела санкции против 3 фирм и 4 физлиц из РФ

Великобритания добавила три фирмы и четыре физических лица из РФ в собственный санкционный список. В отношении шести ввели ограничения из-за действий в киберсфере, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный министерством иностранных дел Соединенного Королевства документ.

За это под санкции попали компании ML Cloud, Media Land и аффилированных с последней лиц Кирилла З., Александра В., Андрея К. и Юлии П.

Рестрикции ввели из-за подозрений в том, что фирмы принимали участие в кибердеятельности. Они якобы помогали, планировали и подготавливали соответствующую деятельность, передавали технологии, предоставляли техническую помощь. Людей, против которых Лондон ввел санкции, он подозревает в помощи «киберпреступности».

По общероссийскому санкционному списку под ограничения подпала фирма Aeza Group за шаги, которые якобы «дестабилизируют Украину», продавая технологии России. Счета в финансовых учреждениях Великобритании фирм и физлиц, если будут найдены, окажутся заморожены. Также этим людям нельзя будет въезжать в государство.

