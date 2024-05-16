Ведомства подготовили план развития срочного рынка топлива на 2024–2025 годы
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Российские ведомства подготовили проект «дорожной карты» развития срочного рынка топлива. При этом норматив продаж будет определен в 2025 году, сообщает РБК.
Подготовить такой план к 15 мая поручал вице-премьер Александр Новак. Срочный рынок позволит продавцам уменьшать и сглаживать риски роста цен.
В 2024 году планируется провести ежемесячный мониторинг срочного рынка, работу над «созданием и модификацией инструментов и технологий срочной торговли».
Основные решения и действия будут предприняты в 2025 году. Важно установить нормативы продаж топлива на рынке.