Ведомства подготовили план развития срочного рынка топлива на 2024–2025 годы

сегодня в 18:58

Российские ведомства подготовили проект «дорожной карты» развития срочного рынка топлива. При этом норматив продаж будет определен в 2025 году, сообщает РБК .

Подготовить такой план к 15 мая поручал вице-премьер Александр Новак. Срочный рынок позволит продавцам уменьшать и сглаживать риски роста цен.

В 2024 году планируется провести ежемесячный мониторинг срочного рынка, работу над «созданием и модификацией инструментов и технологий срочной торговли».

Основные решения и действия будут предприняты в 2025 году. Важно установить нормативы продаж топлива на рынке.