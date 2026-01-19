сегодня в 12:40

Вебинар по защите интеллектуальной собственности проведут для предпринимателей Подмосковья

Центр «Мой бизнес» Московской области организует бесплатный вебинар о защите интеллектуальной собственности для предпринимателей региона 28 января, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате и начнется в 11:00. Участники узнают о целях и значении регистрации прав на интеллектуальную собственность, особенностях авторского права, программ для ЭВМ и патентов. Также будут рассмотрены ключевые нюансы оформления патентов и влияние регистрации на развитие бизнеса.

Спикером выступит генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов. Для подключения к вебинару необходимо перейти по ссылке. Участие бесплатное.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.