сегодня в 15:08

Вебинар по запуску рекламы для предпринимателей пройдет в Подмосковье 30 января

Центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар для предпринимателей о запуске эффективных рекламных кампаний во ВКонтакте 30 января, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Вебинар «Как запустить рекламную кампанию во ВКонтакте, которая окупается?» организует центр «Мой бизнес» Московской области. Мероприятие состоится 30 января в 11:00 в онлайн-формате.

Участники узнают, как правильно оформить сообщество, определить портрет клиента и выбрать подходящие инструменты для сбора и расширения целевой аудитории. Спикер расскажет о настройке рекламной кампании и способах снижения стоимости конверсии.

Ведущей выступит SMM-специалист, таргетолог и эксперт VK Рекламы Анастасия Данилова. Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Участие бесплатное.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.