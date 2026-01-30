Вебинар о выходе на рынок Египта для экспортеров Подмосковья пройдет 10 февраля

Вебинар для предпринимателей Московской области, посвященный возможностям выхода на рынок Египта, состоится 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса региона на бесплатный вебинар «Час с торговым представителем РФ в Арабской Республике Египет». Мероприятие пройдет 10 февраля в 12:00.

В ходе вебинара торговый представитель России в Египте Алексей Теванян расскажет о специфике местного рынка, перспективных направлениях для подмосковных компаний и даст практические рекомендации по проверке благонадежности египетских партнеров. Также участники узнают об алгоритме импорта продукции из России в Египет.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://exportmo.ru/egypt2026. Ссылка на вебинар будет отправлена на электронную почту, указанную при регистрации. Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров доступна на сайте Фонда поддержки ВЭД МО. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.