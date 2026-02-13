сегодня в 15:28

Вебинар о рынке Аргентины для подмосковных экспортеров пройдет 17 февраля

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует 17 февраля вебинар для малых и средних предприятий региона о выходе на рынок Аргентины, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар для подмосковных экспортеров состоится 17 февраля в 16:00 в онлайн-формате. К участию приглашаются компании малого и среднего бизнеса Московской области. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Спикерами выступят торговый представитель России в Аргентинской Республике Виталий Кондратенко и начальник экономического отдела Торгового представительства РФ в Аргентине Константин Пермикин.

В рамках встречи предприниматели узнают о специфике аргентинского рынка, его перспективных направлениях, получат рекомендации по проверке благонадежности контрагентов и ознакомятся с алгоритмом импорта продукции из России в Аргентину.

Дополнительная информация о международных мероприятиях для экспортеров размещена на сайте фонда поддержки ВЭД Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о мерах поддержки — на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.