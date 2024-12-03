Вебинар для производителей безалкогольных напитков Подмосковья пройдет 4 декабря

сегодня в 23:15

Подмосковные производители безалкогольных напитков приглашаются к участию в обучающем вебинаре, который проводится союзом производителей соков, воды и напитков совместно с аналитическим агентством «Нильсен» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В программе запланировано выступление профильных спикеров и экспертов отрасли. В рамках мероприятия производителям расскажут об актуальных изменениях в сфере законодательства и технического регулирования, ключевых трендах отечественного рынка безалкогольных напитков, дополнительных возможностях для развития. Также участники смогут получить ответы на вопросы.

Онлайн-вебинар для производителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов пройдет 4 декабря в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.