Вебинар для экспортеров Подмосковья пройдет 12 февраля

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей Подмосковья на бесплатный вебинар «Повышение конкурентоспособности экспортера через совершенствование процесса принятия решений». Мероприятие состоится 12 февраля в 12:00 в онлайн-формате.

Участники узнают современные методы принятия решений, получат инструменты для выявления и устранения ошибок в экспортной деятельности, а также познакомятся с алгоритмами оперативного реагирования на изменения рынка. Спикером выступит финансовый директор с 25-летним опытом, автор методик финансового учета Анна Баранова.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. После регистрации ссылка на участие придет на электронную почту. Дополнительная информация о мероприятиях для экспортеров размещена на сайте Фонда поддержки ВЭД МО. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.